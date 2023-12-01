Внешние экраны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 станут еще больше

Несмотря на недавний анонс смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, в сети появились слухи о новом поколении устройств.

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Так, судя по всему, обе новинки получат значительные улучшения во внешнем виде. Особое внимание привлекает новость о том, что внешний экран Galaxy Z Flip 6 увеличится до 3.9 дюймов, что сделает его самым большим среди всех доступных на рынке складных телефонов.

Та же судьба ждет и Galaxy Z Fold 6.

Кроме того, сообщается, что модель получит обновленный сенсор основной камеры, что станет значительным шагом вперед по сравнению 12-мегапиксельным модулем, который уже достаточно давно используется в серии.