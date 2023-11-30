Конгрессмен Масси похвалил соцсеть X при Маске

Напомним, что в октябре 2022 года Twitter приобрел глава Tesla и SpaceX Илон Маск . Сразу после покупки он провел серьезные изменения соцсети, в том числе сменив название на X. Ранее у платформы появилась функция аудио- и видеозвонков.

Комментируя нововведения в соцсети, Масси заявил, что она изменилась к лучшему при Маске. По его словам, на этом фоне он даже удалил Facebook (социальная сеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку тот перестал быть ему нужен.