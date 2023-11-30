Конгрессмен Масси похвалил соцсеть X при Маске
Член Палаты представителей Конгресса США Томас Масси похвалил социальную сеть X (бывшая Twitter) после смены владельца, указав на ее значительное улучшение. Об этом сообщает «Лента.ру».
Напомним, что в октябре 2022 года Twitter приобрел глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Сразу после покупки он провел серьезные изменения соцсети, в том числе сменив название на X. Ранее у платформы появилась функция аудио- и видеозвонков.
Комментируя нововведения в соцсети, Масси заявил, что она изменилась к лучшему при Маске. По его словам, на этом фоне он даже удалил Facebook (социальная сеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку тот перестал быть ему нужен.
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