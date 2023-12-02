Возвращение человека на Луну откладывается на несколько лет

США вряд ли смогут отправить астронавтов на Луну раньше 2027 года в рамках программы NASA Artemis-3. Причиной этому стали многочисленные проблемы и амбициозный график подготовки, говорится в заявлении на официальном сайте Счетной палаты (GAO) правительства США.

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Согласно первоначальному плану, отправка людей на Луну должна состояться в декабре 2025 года. В GAO заявили, что такие сроки маловероятны, поскольку в проекте сохраняется масса нерешенных задач.

Выводы экспертов федерального агентства основаны на изучении документации и интервью с представителями NASA. Как показала проверка, у миссии Artemis-3 остается большой объем незавершенных технических работ по системе приземления, космическому кораблю SpaceX и способам транспортировки на лунную поверхность. В докладе также сказано, что NASA предстоит выполнить важнейшую задачу по включению более емких кислородных баллонов в скафандры, которыми будут пользоваться астронавты на Луне.

Оказалось, что космический корабль израсходует свой запас топлива еще при выходе на орбиту, поэтому для полета к Луне его придется дозаправить. Это предусматривает создание орбитальных запасов горючего для космолета и доставку туда нескольких емкостей с метаном и жидким кислородом.

Значительная часть предстоящих работ связана со скафандрами, созданными частной компанией Axiom. NASA требует разработать костюм, способный обеспечить 60-минутное аварийное жизнеобеспечение, но первоначальная конструкция не обладала такими свойствами.

Axiom теперь планирует переставить компоненты скафандра так, чтобы в нем можно было разместить кислородные баллоны большего размера, но если это невозможно, придется изменить текущую конфигурацию, что займет больше времени.