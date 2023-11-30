Космический телескоп «Хаббл» временно вышел из строя

Космический телескоп «Хаббл» временно прекратил работу и перешел в безопасный режим из-за продолжающихся сбоев в одном из трех действующих гироскопов. Информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.

Гироскопы на борту орбитальной обсерватории измеряют скорость поворота аппарата и входят в систему, определяющую направление телескопа.

Сбой в важном устройстве зарегистрировали еще 19 ноября. Оперативная группа успешно восстановила работу «Хаббла», однако 21 ноября телескоп снова перешел в безопасный режим по той же причине. Затем последовал повторный ремонт, после чего обсерватория ненадолго вернулась в строй, но 23 ноября научные исследования вновь были прерваны из-за нестабильного гироскопа.

В настоящее время команда «Хаббла» проводит тесты, чтобы охарактеризовать проблему и разработать решения. При необходимости аппарат можно переконфигурировать таким образом, чтобы использовать всего один гироскоп.