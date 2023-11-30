«Роскосмос» показал фотографию самого большого айсберга в мире

Айсберг движется из моря Уэдделла к морю Скоша, где, вероятно, разрушится.

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«Роскосмос» представил фотографию гигантского айсберга A23a, самого крупного в мире. Этот айсберг движется из моря Уэдделла в сторону моря Скоша, где есть риск его разрушения. Снимок был сделан российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», и на нем видно, как A23a покидает море Уэдделла, покрывая расстояние в 150 км за месяц.