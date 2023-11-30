Микропластик переносит тяжелые металлы по воздуху
В городах микропластик попадает в воздух при стирании автомобильных шин. Частицы, размер которых меньше миллиметра, распространяются по воздуху и могут переносить тяжелые металлы, опасные для здоровья человека. Результаты исследования были представлены на Первой Всероссийской конференции «Микропластик в науке о полимерах».
Пластик активно используется по всему миру. Например, рынок медицинских пластиков вырос почти на 15% с 2020 по 2021 год. Однако переработка пластиковых отходов еще не стала обыденностью. Пластик забивает канализации городов, создает угрозы наводнений, загрязняет океаны, выделяет в окружающую среду токсины, убивающие живые организмы. Кроме того, пластик оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Особую угрозу представляет микропластик, размеры которого меньше 5 мм. Он был обнаружен почти во всех исследованных средах, включая горные вершины и дно океана. Кроме того, небольшие размеры позволяют микропластику накапливаться в телах живых организмов, в том числе человека. Однако на данный момент данных о судьбе микропластика недостаточно.
Ученые из Сеченовского университета, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и НИЦ фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии УлГПУ имени И.Н. Ульянова объединили имеющуюся информацию о микропластике. Так, микропластик поступает в окружающую среду из разных источников, например при стирании автомобильных шин. Микропластик накапливается в почве, дорожной пыли и воде. Кроме того, пластиковые частицы размером 0,003-0,005 мм распространяется по воздуху. Микропластик почти не разлагается, но с течением времени распадается на более мелкие частицы. Кроме того, микропластик концентрирует на себе кадмий, цинк, никель и свинец. Вдыхание этих частиц может привести к развитию заболеваний нервной и кровеносной систем, к нарушению клеточных процессов.