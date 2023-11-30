Микропластик переносит тяжелые металлы по воздуху

В городах микропластик попадает в воздух при стирании автомобильных шин. Частицы, размер которых меньше миллиметра, распространяются по воздуху и могут переносить тяжелые металлы, опасные для здоровья человека. Результаты исследования были представлены на Первой Всероссийской конференции «Микропластик в науке о полимерах».

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Пластик активно используется по всему миру. Например, рынок медицинских пластиков вырос почти на 15% с 2020 по 2021 год. Однако переработка пластиковых отходов еще не стала обыденностью. Пластик забивает канализации городов, создает угрозы наводнений, загрязняет океаны, выделяет в окружающую среду токсины, убивающие живые организмы. Кроме того, пластик оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Особую угрозу представляет микропластик, размеры которого меньше 5 мм. Он был обнаружен почти во всех исследованных средах, включая горные вершины и дно океана. Кроме того, небольшие размеры позволяют микропластику накапливаться в телах живых организмов, в том числе человека. Однако на данный момент данных о судьбе микропластика недостаточно.