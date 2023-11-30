В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

Первый пуск китайской многоразовой ракеты Xingyun 1 планируется произвести в 2024 году. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает ТАСС.

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Старт должен состояться со строящейся в городе Вэньчан южной китайской провинции Хайнань площадки, которая станет первым в КНР столом для запуска коммерческих ракет.

В ноябре китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola 2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.