Российские ученые: У переболевших COVID-19 снижается мозговая активность

Российские ученые с помощью нейросетей проанализировали активность мозга пациентов, которые переболели COVID-19.

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Исследования показали, что коронавирус влияет на работу левого полушария мозга, отвечающего за речь. В результате после болезни у людей возникают сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции, пишут "Известия".

Эксперты полагают, что причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое приводит к нарушению его кровоснабжения и питания. Авторы исследования полагают, что полученные данные можно использовать для разработки новых методов реабилитации после COVID-19.

По словам клинического психолога Ольги Валаевой, в случае поражения центральной и периферической нервной системы при COVID-19 пациентам, кроме медикаментозного лечения, показаны различные формы нейропсихологической коррекции и реабилитации.

До 10% больных нейроковидом сохраняют различные патологии речевых и мыслительных функций, памяти и внимания более трех месяцев, рассказала эксперт. Она добавила, что в этом случае можно использовать методы психотерапии, позволяющие преодолевать тревожные и депрессивные состояния, если они носят устойчивый характер на протяжении длительного времени.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в России зарегистрировано свыше 79 тысяч случаев COVID-19. Показатель заболеваемости составил 54,47 на 100 тысяч населения, что на 32,8% выше, чем на предыдущей неделе.