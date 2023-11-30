Сок из цитрусов помог переработать батарейки

Надоели старые батареи? Ученые из Национальной лаборатории Оук-Ридж нашли метод экологически чистой переработки литий-ионных батарей. Забудьте о сжигании или токсичных химикатах - ответ кроется в решении с использованием органической кислоты из цитрусовых и этиленгликоля.

Прорывной процесс, эффективный и экологически чистый, замачивает отработанные батареи в этом растворе, без труда извлекая из катода такие металлы, как кобальт и литий. Эта экологически чистая технология, обладающая почти 100-процентной эффективностью выщелачивания без примесей, позволяет извлечь более 96 % кобальта за рекордно короткое время, и все это без типичного химического балансирования.