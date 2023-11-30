Глава Nvidia: через пять лет ИИ может догнать человека в развитии

«Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, <...> которое может выполнять задания, то <...> я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу», — заявил он.