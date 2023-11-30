Глава Nvidia: через пять лет ИИ может догнать человека в развитии
Глава компании по производству компьютерных комплектующих Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что через пять лет искусственный интеллект (ИИ) может догнать в развитии человеческий мозг. Об этом сообщает New York Times.
Такое заявление Хуанг сделал, отвечая на вопрос о том, будет ли общий искусственный интеллект (ИИ способный на обучение, обработку и применение знаний в широком спектре задач) разработан в ближайшие годы. По мнению главы Nvidia, уже через пять лет ИИ сможет функционировать на уровне человеческого мозга.
«Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, <...> которое может выполнять задания, то <...> я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу», — заявил он.