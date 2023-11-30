Яд у пчел появился раньше их жала

Знаете ли вы, что секреты появления ядовитых жал пчел раскрыты? Исследование, проведенное доктором Бьорном фон Роймонтом из Франкфуртского университета имени Гете, показывает, что, как минимум, яд у их предков появился раньше, чем сами жала.

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Исследование, первое в своем роде для группы насекомых с миллионом видов, выявило 12 общих компонентов яда, встречающихся у пчел, ос и муравьев, связывая их происхождение с древним предком группы, который даже могу не иметь жала.