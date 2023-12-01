Ученые доказали, что неандертальцы питались разнообразной пищей
Ученые, проанализировав останки древних животных из Гар-э-Буф на стоянке людей эпохи среднего палеолита в южном Загросе в Иране, пришли к выводу, что рацион человека в среднем палеолите был более разнообразным, чем считалось ранее.
Отметим, люди населяли эту территорию между 81 000 и 45 000 лет назад. Результаты исследований свидетельствуют о том, что черепахи составляли важную пищевую добавку для гоминидов эпохи среднего палеолита, а обитатели Гар-э-Буфа также иногда употребляли плотоядных животных и, возможно, птиц.
Еще в верхнем палеолите, самом раннем периоде палеолита, предки современного человека эффективно охотились на мелких и крупных млекопитающих, сообщает Аrkeonews.
Причем появляется все больше доказательств того, что, по крайней мере, время от времени, черепахи, птицы, зайцы, рыбы и плотоядные млекопитающие также были в меню неандертальцев, пишет Аrgumenti.ru.