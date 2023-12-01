Ученые доказали, что неандертальцы питались разнообразной пищей

Ученые, проанализировав останки древних животных из Гар-э-Буф на стоянке людей эпохи среднего палеолита в южном Загросе в Иране, пришли к выводу, что рацион человека в среднем палеолите был более разнообразным, чем считалось ранее.

Отметим, люди населяли эту территорию между 81 000 и 45 000 лет назад. Результаты исследований свидетельствуют о том, что черепахи составляли важную пищевую добавку для гоминидов эпохи среднего палеолита, а обитатели Гар-э-Буфа также иногда употребляли плотоядных животных и, возможно, птиц.

Еще в верхнем палеолите, самом раннем периоде палеолита, предки современного человека эффективно охотились на мелких и крупных млекопитающих, сообщает Аrkeonews.