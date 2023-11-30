Россияне начали чаще покупать китайские смартфоны за 60+ тыс. рублей

Эксперты СберМаркетинга и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование рынка смартфонов в 2023 году, выявив значительный рост интереса к приобретению китайских марок. Также, число покупок устройств стоимостью более 60 тысяч рублей выросло на 30%.

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Согласно исследованию, за 10 месяцев этого года продажи смартфонов увеличились на 35%, а средняя цена возросла на 13%, достигнув 20 970 рублей.

Китайские бренды, особенно лидер – Xiaomi, заняли 9 из 10 позиций в списке рекламодателей смартфонов. В то же время, общие рекламные расходы брендов за 9 месяцев уменьшились на 11%, составив 1,5 млрд рублей.

Спрос на смартфоны «средней» ценовой категории (от 15 до 30 тысяч рублей) остается высоким, однако за последние месяцы россияне предпочитают более дорогие модели. Рост покупок устройств стоимостью свыше 60 тысяч рублей превысил прошлогодний уровень на 30-35%.