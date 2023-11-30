Чешские власти предупредили об опасности WeChat

"Обращаем внимание на угрозу, связанную с использованием мобильного приложения WeChat и его китайской версии Weixin. Оно собирает большое количество персональных данных. В сочетании со способом их сбора это может быть использовано для проведения целенаправленных кибератак", - отметило ведомство.

В Чехии приложением пользуются около 40 тыс. человек. Среди них есть общественные деятели, чиновники и бизнесмены. В чешском управлении по кибернетической и информационной безопасности считают, что приложение может быть использовано злоумышленниками для шантажа пользователей. Его компания-разработчик Tencent, как следует из сообщения ведомства, тесно связана с властями КНР.