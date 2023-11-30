Apple назвала ИИ трендом года

Компания Apple объявила «генеративный ИИ» трендом года 2023. Об этом стало известно в рамках ежегодной церемонии вручения наград App Store.

Компания отметила, что приложения, использующие генеративный ИИ, стали «зеркалом культуры«, «захватив воображение пользователей своим динамичным развитием».

Генеративный ИИ, который начал интегрироваться в приложения в течение года, предоставил пользователям возможность наблюдать за технологией в действии и самостоятельно оценить её преимущества и риски.

Хотя многие её функции ещё находятся на начальном этапе развития, они уже позволяют предвидеть потенциал ИИ в будущем.