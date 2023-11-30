Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Apple за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Как сообщает РИА Новости, компанию обязали выплатить 12 миллионов рублей. Lenta.ru

"Суд постановил признать компанию Apple Inc. виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей", - огласила решение судья. ТАСС