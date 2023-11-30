Спутник «Скиф-Д» завершил летные испытания

На спутнике-демонстраторе"Скиф-Д", созданном в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), получило летную квалификацию российское оборудование и прошли отработку технологии управления космическим аппаратом и доступа в интернет.

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Максимальная скорость передачи данных через "Скиф-Д", которую удалось достичь на сеансах связи, составила 6,5 мегабита в секунду.

Напомним: "Скиф-Д" стал демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет. Он предназначен для обкатки новых технических решений и защиты орбитально-частотного ресурса. Это первый аппарат федерального проекта "Сфера", который направлен на ликвидацию так называемого "цифрового неравенства": обеспечение доступа в интернет через спутники там, где невозможно проложить оптоволокно. Например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

Спутник был выведен на орбиту 22 октября 2022 года. Он решил задачу по защите орбитально-частотного ресурса системы спутниковой связи "Скиф". По правилам Международного союза электросвязи радиочастотные заявки должны быть подтверждены повторно в октябре 2024 года - сигналы со "Скифа-Д" примут в компании "Решетнев", данные будут переданы в МСЭ.