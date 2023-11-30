Выявлена атакующая госкомпании России кибергруппировка

Специалистам удалось выявить новую кибергруппировку Hellhounds, направленную на государственные учреждения, а также организации космической, энергетической отраслей и сферы информационных технологий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Positive Technologies.

Выявлена атакующая госкомпании России кибергруппировка
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По меньшей мере 20 фирм уже стали ее жертвами, уточнили в компании.

Также подчеркивается, что группой были атакованы организации в сферах строительства, образования, транспорта, ретейла, телекоммуникаций и безопасности.

В частности, была задействована новая модификация трояна Decoy Dog для атаки на российскую энергетическую компанию. С его помощью можно получить управление над зараженными узлами, а также развивать атаку в инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что, по данным ГК «Солар», прогосударственные кибергруппировки являются наиболее сложной угрозой для российских компаний.

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Также подчеркивалось, что из высокопрофессиональных группировок хакеры из азиатского региона демонстрируют наибольшую активность.

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