Ученый обвинил динозавров в старении человека и развитии рака

Ведущий британский эксперт по старению Жуан Педро де Магальяйнс представил теорию, согласно которой на старение человека могли повлиять миллионы лет доминирования динозавров. Об этом сообщается на сайте Бирмингемского университета.

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Де Магальяйнс, профессор молекулярной биогеронтологии Бирмингемского университета, связал роль, которую динозавры играли на протяжении более ста миллионов лет, с процессом старения млекопитающих.

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У многих рептилий и амфибий нет существенных признаков старения, но у всех млекопитающих, включая человека, они наблюдаются. Профессор де Магальяйнса предположил, что во время мезозойской эры, во время «правления» динозавров, млекопитающие сталкивались с постоянной необходимостью быстро размножаться. Некоторые из самых ранних млекопитающих были вынуждены жить в самом низу пищевой цепи и, вероятно, провели миллионы лет, выживая за счет быстрого размножения.

Это давление могло привести к потере или инактивации генов, связанных с долгой жизнью у ранних млекопитающих, считает ученый.

«Мы вместе с другими млекопитающими [такими как слоны и киты] до сих пор живем с генетическими особенностями мезозойской эры и стареем на удивление быстро по сравнению со многими рептилиями», — заявил де Магальяйнс.

Его гипотеза способна пролить свет на эволюционные силы, которые сформировали способ старения млекопитающих, отмечается на сайте университета. Хотя люди - один из самых долгоживущих видов млекопитающих, у многих других животных гораздо более медленный процесс старения с минимальными признаками.

«Пока это всего лишь гипотеза, но существует множество интригующих точек зрения, в том числе насчет того, что рак чаще встречается именно у млекопитающих из-за быстрого процесса старения», — заключил профессор.