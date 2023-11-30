В Новой Зеландии обнаружили необычную причину пьянства голубей
Новозеландские плодоядные голуби, также называемые местными жителями керэру, считаются самыми пьяными птицами острова. Как сообщает IFL Science, эти пернатые научились набивать свой зоб сладкими плодами, чтобы после сбродить в них сахар и получить алкоголь.
Зоб является частью пищеварительной системы ряда птиц. Эта анатомическая особенность позволяет им быстро съедать большое количество пищи и сохранять ее, пока желудок переваривает первые порции.
После чрезмерного застолья птицы на некоторое время округляются и кажутся сильно толще. Однако если обычные голуби просто постепенно переваривают свои запасы, то у их новозеландских собратьев есть особая привычка. Пернатые находят солнечное место и нагревают свой зоб, из-за чего фрукты начинают бродить. В результате вырабатывается алкоголь, от которого птицы пьянеют.
Нередко эта особенность становится проблемой для местных жителей. В частности, в 2010 году из-за большого урожая сладких плодов птицы стали массово «напиваться» и падать на землю. В местные центры помощи диким животным приносили охапки пьяных голубей, которым нужно было время чтобы протрезветь.
Отметим, что пьянство керэру не лишило их любви новозеландцев. В 2018 году новозеландские плодоядные голуби получили награду «Птица года». Кроме того, они играют важную роль в распространении семян ряда деревьев и растений.