TCL выпустила флагманские телевизоры с гигантским экраном

Китайская компания TCL выпустила новую серию флагманских телевизоров под брендом QD-Mini LED TV X955. Устройства получили сразу две диагонали: на 85 и 95 дюймов с очень ярким экраном и ультратонким корпусом. Обе модели уже добрались в том числе и до России по цене от 400 тыс. рублей.

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4К-дисплеи QD-Mini LED TV X955 оснащены технологией QLED с поддержкой HDR и обладают 5184 зонами локального затемнения, переменной частотой обновления экрана до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Как отмечает производитель, экран обеспечивает охват 98% цветового пространства DCI-P3, а за само изображение отвечает процессор AiPQ 3.0.