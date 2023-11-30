Ученые выявили связь COVID-19 с уменьшением словарного запаса

При помощи нейросетей ученые из РФ проанализировали активность мозга перенесших COVID-19 пациентов. Оказывается, что инфекция воздействует на работу левого полушария мозга, которая отвечает за речь. В итоге после болезни у людей возникали сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции.

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По словам экспертов, полученные данные можно применять для создания новых способов реабилитации после ковида. Они считают, что причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое провоцирует нарушение его кровоснабжения и питания.

«Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом, — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма, — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний», — заявили ученые.