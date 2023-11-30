Ученые выявили связь COVID-19 с уменьшением словарного запаса

При помощи нейросетей ученые из РФ проанализировали активность мозга перенесших COVID-19 пациентов. Оказывается, что инфекция воздействует на работу левого полушария мозга, которая отвечает за речь. В итоге после болезни у людей возникали сложности с подбором слов и другие речевые дисфункции.
По словам экспертов, полученные данные можно применять для создания новых способов реабилитации после ковида. Они считают, что причиной подобных нарушений может быть воспаление в мозге, которое провоцирует нарушение его кровоснабжения и питания.
«Паттерны мозговой активности людей, переболевших ковидом, — снижение низких частот ЭЭГ, подавление альфа-ритма, — могут быть признаком тревожных и депрессивных состояний», — заявили ученые.
Они добавили, до 10% больных нейроковидом сохраняют разные патологии речевых и мыслительных функций и вообще когнитивных процессов, таких как память и внимание, более трех месяцев. В этом случае можно применять методы психотерапии, которые позволяют преодолевать тревожные и депрессивные состояния, если они носят устойчивый характер в течение долгого времени, передают «Известия».