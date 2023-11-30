Исследование Rambler&Co: россияне назвали услуги и сервисы, важные при выборе мобильного оператора

Эксперты медиахолдинга Rambler&Co и оператор СберМобайл провели исследование и выяснили, какие услуги и сервисы, помимо объема минут и гигабайтов, важны при выборе мобильного оператора.

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Сервисами защиты от мошенников пользуются большинство клиентов мобильных операторов. Самой востребованной услугой россияне назвали блокировку подозрительного звонка, включая мессенджеры – так ответили 34% опрошенных, на втором и третьем месте респонденты указали сервис голосового предупреждения о возможном мошенничестве в процессе разговора (26%) и защиту банковского счета во время звонка (25%), страхование от мошеннических действий актуально для 15% клиентов.

В роуминговых услугах почти половина россиян (48%) оценила возможность подключения пакета на 7-10 дней. Подключение отдельных пакетов минут и гигабайтов востребовано у 23%, единый пакет с минутами и гигабайтами – 21%, а подключение пакета гигабайтов на сутки назвали 8%.

Участники опроса также рассказали, для каких гаджетов, помимо телефона, им нужен мобильный интернет. Умные часы используют 48%, кулоны для детей с определением местоположения – 28%, фитнес-браслеты – 13%, а детские часы – 11%

В исследовании приняли участие 52 тыс. человек из всех регионов России, среди которых 66% мужчин и 34% женщин.

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

СберМобайл — провайдер цифровых и телекоммуникационных решений от Сбера для человека, бизнеса и государства. Основные направления деятельности: услуги мобильной связи с возможностью бесплатного общения, крупнейшие цифровые и коммуникационные платформы, отраслевые платформенные решения в области индустриального интернета вещей. Преимущества мобильной связи СберМобайла: цифровые способы подключения и обслуживания, которые делают путь клиента максимально комфортным во всех точках контакта; высокий уровень безопасности с технологиями искусственного интеллекта; дополнительные привилегии для клиентов экосистемы Сбера.

Компания инвестирует в развитие собственных инновационных платформ в направлениях цифровых коммуникаций (рассылки Push/SMS, VoIP, IIoT) и автотелематики, а также в реализацию таких отечественных решений, как «Цифровой двойник производства», «Цифровой двойник города/региона», «Цифровое ЖКХ», «Инновационный ЖК», «АСУТП» и другие. В планах компании — развитие новых направлений и бизнесов.