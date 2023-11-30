ИИ от Google DeepMind нашел 2,2 млн материалов, способных изменить мир

ИИ DeepMind от Google «перенес» нас в будущее технологий благодаря своему инструменту GNoME, пишут СМИ. Этот ИИ «взломал код» стабильных неорганических кристаллов, обнаружив 2,2 миллиона ранее неизвестных материалов с преобразующим потенциалом.

Среди них 52 000 слоистых соединений, похожих на графен, которые могут произвести революцию в электронике, и 528 литий-ионных проводников, которые могут стать суперзарядом для аккумуляторных батарей.