Астрономы обнаружили гигантскую планету у карликовой звезды

Ученые обнаружили огромную экзопланету, которая не вписывается в существующие представления о законах космоса. Она настолько велика, что ее не должно было существовать.

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Планета в 13 раз массивнее Земли. При этом она вращается вокруг ультрахолодной карликовой звезды в девять раз меньше Солнца.

«Это первый случай, когда планета с такой большой массой была замечена на орбите звезды со столь малой массой», – отметили исследователи.

Согласно общепризнанной теории, звезды формируются из больших облаков газа и пыли. Оставшийся материал формирует вращающийся диск из газа и пыли, и из его частиц могут возникнуть планеты.

Тусклая звезда LHS 3154 обладает малой массой. Ученые полагали, что в ее диске не хватит материала на большую экзопланету, однако наблюдения показали обратное.

Открытие поставило под сомнения теории о формировании звезд и планет. Компьютерная модель показала, что масса и соотношение пыли и газа в диске вокруг звезды LHS 3154 должны были быть в 10 раз выше наблюдаемых для того, чтобы там родилась планета-гигант, сообщает Science.

«Это открытие действительно подчеркивает, насколько мало мы знаем о Вселенной», – отметил соавтор исследования, профессор Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания в США.