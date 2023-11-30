Первый полет ракеты Ariane 6 планируется летом 2024 года

"Я могу объявить, что у нас ничего непредвиденного не ожидается, никакого "черного лебедя" (непредсказуемое экстремальное событие - прим. ТАСС), который изменит кардинально нынешние прогнозы. Мы ожидаем, что первый полет ракеты Ariane 6 состоится в период между 15 июня и 31 июля следующего года", - заявил он.