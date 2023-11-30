Определена необходимая скорость ходьбы для снижения риска диабета

Международная команда специалистов определила необходимую скорость ходьбы, которая снижает риск диабета второго типа. Результаты работы описаны в British Journal of Sports Medicine.

© Unsplash

Ранее ученые уже показали, что регулярные прогулки связаны с более низкой вероятностью развития диабета второго типа. Однако до сих пор оставалось неясно, какая скорость ходьбы оптимальна. Чтобы заполнить этот пробел, авторы изучили десять исследований, опубликованные в период с 1999 по 2022 год. В них приняли участие в общей сложности более 500 тысяч человек из США, Японии и Великобритании.

Анализ выявил, что риск развития диабета второго типа был снижен на 15 процентов при ходьбе со скоростью три-пять километров в час (независимо от общего времени, затраченного на ходьбу) по сравнению с прогулкой со скоростью менее трех километров в час. В то же время быстрая ходьба (пять-шесть километров в час) уменьшала вероятность заболевания уже на 24 процента. Те участники, которые ходили со скоростью шесть километров в час, имели меньше шансов на диабет, вплоть до сокращения вероятности на 39 процентов.

Увеличение скорости ходьбы на каждый километр было связано со снижением риска развития диабета второго типа на девять процентов. При этом минимальное количество шагов в минуту при скорости четыре километра в час для мужчин равен 87, а для женщин — 100.