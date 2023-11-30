Представлены смарт-часы Redmi Watch 4

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новые «умные» часы Redmi Watch 4. Устройство обладает настраиваемыми циферблатами (более 200 вариантов) и поставляются с четырьмя типами браслетов: металлическим, кожаным, тканевым и ТПУ.

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Особенности

Redmi Watch 4 имеют квадратный циферблат и корпус из алюминиевого сплава, что делает их первыми смарт-часами бренда с металлическим цельным корпусом. На правой стороне устройства имеется вращающаяся заводная головка из нержавеющей стали с бриллиантовой огранкой.

Redmi Watch 4 оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390×450 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе и при ярком солнечном свете. Использование технологии LTPS повышает качество дисплея, а также способствует снижению энергопотребления, обещая длительное время автономной работы. Поддерживается функция Always-on Display.

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Также стоит отметить водонепроницаемость до 5 атм, встроенную поддержку GPS и NFC. Пользователи, заботящиеся о своем здоровье, могут рассчитывать на круглосуточный мониторинг сердечного ритма, качества сна и измерения уровня кислорода в крови SpO2. Для спортсменов предусмотрены более 150 программ тренировок.

Ёмкость аккумулятора достигает 470 мАч. Время автономной работы – 20 дней работы при обычном использовании. Redmi Watch 4 также стали первыми часами Xiaomi, работающими под управлением HyperOS.

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