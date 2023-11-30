Флагманский Xiaomi 14 Ultra оснастят сразу четырьмя камерами на 50 Мп

С момента официального дебюта смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro прошло немного времени, но уже появились захватывающие новости о следующем флагмане компании — Xiaomi 14 Ultra.

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По данным инсайдеров, грядущая новинка обещает стать настоящим прорывом в мире мобильной фотографии.

Xiaomi 14 Ultra будет оснащен четырьмя камерами, каждая из которых имеет разрешение 50 Мп. Эти модули будут охватывать все фокусные расстояния, предлагая пользователю невероятную гибкость и качество съемки.

Кроме того, смартфон будет оснащен многоступенчатой переменной диафрагмой с диапазоном от f/1.6 до f/4.0, что обеспечит значительное улучшение входящего света.