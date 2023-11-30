Браузер от Samsung появился в магазине приложений Windows

В мире веб-сёрфинга наступает новая эра: Samsung Internet, популярный браузер для мобильных устройств, станет доступен и для пользователей Windows.

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Браузер Samsung, изначально разработанный для One UI, появился в фирменном магазине игр и приложений Microsoft Store.

Приложение отличается своей скоростью и удобством использования, представляя собой достойную альтернативу тяжеловесному Google Chrome, особенно для тех, кто не привязан к сервисам Google.

Одной из ключевых особенностей Samsung Internet является возможность синхронизации с мобильной версией через общую учетную запись экосистемы Samsung.

Однако, технические детали новинки, включая используемый движок, пока остаются неизвестными. На странице приложения в Microsoft Store можно увидеть скриншот Chromium, но возможно, это временное решение до публикации официальных скриншотов браузера.