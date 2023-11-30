РКН впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы

Роскомнадзор выписал штраф за нарушение маркировки рекламы владельцу Telegram-канала «Лиса Рулит». Это первый официальный штраф с момента вступления в силу закона об обязательном учёте всей рекламы в рунете, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что в трёх случаях в Telegram-канале блогера «Лиса Рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях. Сумму штрафа в ведомстве не назвали. По закону, за распространение рекламы без маркировки физлицо может быть оштрафовано сумму до 100 тыс. руб.

Каналом «Лиса Рулит» владеет Елена Лисовская. Количество подписчиков превышает 134 тыс. Она также ведет одноименные блоги на платформах YouTube (1,8 млн подписчиков), «ВКонтакте» (113 тыс.) и «Дзен» (346 тыс.). Все они посвящены автомобильной тематике.