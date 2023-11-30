Samsung отказалась от переименования своих процессоров Exynos

Samsung опровергла сообщения инсайдера OreXda, рассказавшего в соцсети Х о предстоящем переименовании фирменных процессоров компании — Exynos.

Samsung отказалась от переименования своих процессоров Exynos
© EPA

В компании заявили, что инсайд не имеет под собой оснований. При этом в Samsung признались, что название Dream Chip, в пользу которого якобы должен был произойти ребрендинг процессора, тоже используется, но только во внутренних документах.

Но портал SamMobile, освещающий эту тему, всё же усомнился в том, что ребрендинга не произойдёт. По мнению журналистов, скорее всего, следующее поколение процессов Samsung, действительно, будет называться Exynos 2400, как заявили в компании. Но эти устройства потеряли авторитет у аудитории, даже Samsung отказалась от них, и сейчас в смартфонах серии Galaxy S23 установлены исключительно процессоры Qualcomm.

Поэтому после релиза флагмана Galaxy S24 вполне может быть, что фирменные процессоры Samsung всё же получат название Dream Chip.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости