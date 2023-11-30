Названы лучшие приложения на Android в 2023 году

Вице-президент и генеральный директор Google Play Сэм Брайт объявил победителей премии Google Play Best of 2023 Awards. Список лучших приложений для Android разместили на официальном сайте Google Play.

Названы лучшие приложения на Android в 2023 году
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Лучшим приложением в США стала образовательная программа с визуальными уроками Imprint: Learn Visually. Лучшее приложение для разных устройств — Spotify.

Вряд ли кто-то удивится, но лучшей мобильной игрой 2023 года на Android стала Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact. Однако обычные геймеры с этим не согласны. По их мнению, таким тайтлом стала MONOPOLY GO!

Лучшим приложением по версии пользователей стал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, который получил особую популярность в этом году.

Другие победители

  • Лучшая инди-игра — Vampire Survivors
  • Лучший мультиплеер — Farlight 84
  • Лучшее приложение для личностного роста — Voidpet Garden
  • Лучшая игра для планшетов — Honkai: Star Rail
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