Названы лучшие приложения на Android в 2023 году
Вице-президент и генеральный директор Google Play Сэм Брайт объявил победителей премии Google Play Best of 2023 Awards. Список лучших приложений для Android разместили на официальном сайте Google Play.
Лучшим приложением в США стала образовательная программа с визуальными уроками Imprint: Learn Visually. Лучшее приложение для разных устройств — Spotify.
Вряд ли кто-то удивится, но лучшей мобильной игрой 2023 года на Android стала Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact. Однако обычные геймеры с этим не согласны. По их мнению, таким тайтлом стала MONOPOLY GO!
Лучшим приложением по версии пользователей стал чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, который получил особую популярность в этом году.
Другие победители
- Лучшая инди-игра — Vampire Survivors
- Лучший мультиплеер — Farlight 84
- Лучшее приложение для личностного роста — Voidpet Garden
- Лучшая игра для планшетов — Honkai: Star Rail
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