Назван ноутбук с лучшим в мире экраном и динамиками

MacBook Pro 14 с чипом Apple M3 Pro побывал на тестировании DxOMark и был признан ноутбуком с лучшим экраном и аудиосистемой. Результаты опубликованы на сайте лаборатории.

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В ходе тестов специалисты DxOMark проверили качество дисплея, веб-камеры и динамиков ноутбука. Так, MacBook Pro 14 получил один из лучших экранов в своем классе, способный отображать HDR-видео с широкой цветовой гаммой и высокой яркостью. Кроме того, экран имеет низкий уровень отражения света, что улучшает читаемость.

Веб-камера ноутбука также получила высокие оценки за детализацию и низкий уровень шума в хорошо освещенных сценах. Звуковая передача во время видеозвонков была признана высококачественной в обоих направлениях. Динамики ноутбука обладают широкой звуковой сценой и пространственным звучанием.

Однако, тестирование также выявило некоторые недостатки MacBook Pro 14. Так, в сложных сценариях цветопередача камеры была неестественной, а запись звука в моно-режиме снижала разборчивость речи. Также было отмечено стробирование голоса, в результате чего страдало качество звука.