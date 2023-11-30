Представлен Meizu 21 на Snapdragon 8 Gen 3 и с RGB-кольцом

Компания Meizu анонсировала в Китае новый флагманский смартфон Meizu 21. Гаджет оснащен AMOLED E6-панелью от Samsung, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen, тройной основной камерой, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и подэкранным дактилоскопическим сканером.

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Дизайн и дисплей

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Дизайн задней панели Meizu 21 практически идентичен дизайну тыльной панели Meizu 20. Изменилось лишь размещение логотипа. Толщина рамок по всему периметру составляет 1,74 мм.

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Meizu 21 оснащён 10-битным 6,55-дюймовым AMOLED E6-дисплеем с разрешением 2340×1080 пикселей (393 ppi), частотой обновления 120 Гц и ШИМ 1920 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 1800 нит. Поддерживается технология HDR10+. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Под дисплеем располагается ультразвуковой дактилоскопический сканер.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе новейшего 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 750, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Также Meizu 21 получил новый вибро-мотор mEngine Ultra – самый мощный в истории бренда.

Камеры

На задней панели располагается основная камера с тремя вертикальными датчиками:

главный сенсор Samsung HP3 на 200 Мп, (1/1.4, f/1.7, 7 линз, OIS + EIS);

широкоугольный объектив на 13 Мп, (f/2.4, угол захвата 122°, 5 линз);

сенсор глубины на 5 Мп, (f/2.4, 3 линзы).

Спереди в верхней центральной части экрана имеется селфи-камера на 32 Мп, (f/2.4, 5 линз).

Прочее

Также стоит отметить поддержку двух nanoSIM-карт, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, наличие стерео-динамиков с Dolby Atmos, ИК-пульта для управления бытовой техникой и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Размеры: 156,7×75,3×7,9 мм, вес – 198 грамм.

MobiDevices

MobiDevices

Дата начала продаж, цвета, цена

Продажи Meizu 21 в Китае стартуют 5 декабря. Смартфон доступен в четырёх цветовых вариантах: белом, чёрном, салатовом и фиолетовом. Цена: