Представлен Meizu 21 на Snapdragon 8 Gen 3 и с RGB-кольцом
Компания Meizu анонсировала в Китае новый флагманский смартфон Meizu 21. Гаджет оснащен AMOLED E6-панелью от Samsung, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen, тройной основной камерой, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и подэкранным дактилоскопическим сканером.
Дизайн и дисплей
Дизайн задней панели Meizu 21 практически идентичен дизайну тыльной панели Meizu 20. Изменилось лишь размещение логотипа. Толщина рамок по всему периметру составляет 1,74 мм.
Meizu 21 оснащён 10-битным 6,55-дюймовым AMOLED E6-дисплеем с разрешением 2340×1080 пикселей (393 ppi), частотой обновления 120 Гц и ШИМ 1920 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 1800 нит. Поддерживается технология HDR10+. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Под дисплеем располагается ультразвуковой дактилоскопический сканер.
Аппаратная основа
Смартфон работает на базе новейшего 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 750, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч.
Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Также Meizu 21 получил новый вибро-мотор mEngine Ultra – самый мощный в истории бренда.
Камеры
На задней панели располагается основная камера с тремя вертикальными датчиками:
- главный сенсор Samsung HP3 на 200 Мп, (1/1.4, f/1.7, 7 линз, OIS + EIS);
- широкоугольный объектив на 13 Мп, (f/2.4, угол захвата 122°, 5 линз);
- сенсор глубины на 5 Мп, (f/2.4, 3 линзы).
Спереди в верхней центральной части экрана имеется селфи-камера на 32 Мп, (f/2.4, 5 линз).
Прочее
Также стоит отметить поддержку двух nanoSIM-карт, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, наличие стерео-динамиков с Dolby Atmos, ИК-пульта для управления бытовой техникой и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Размеры: 156,7×75,3×7,9 мм, вес – 198 грамм.
Дата начала продаж, цвета, цена
Продажи Meizu 21 в Китае стартуют 5 декабря. Смартфон доступен в четырёх цветовых вариантах: белом, чёрном, салатовом и фиолетовом. Цена:
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3399 юаней ($480);
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($522);
- 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3999 юаней ($565).