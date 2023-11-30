Появились «живые» фото флагманского Xiaomi Redmi K70 Pro

Накануне Xiaomi анонсировала свежую линейку смартфонов — Redmi K70.

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Событие вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, особенно после того, как в китайской Weibo появились первые «живые» фотографии модели K70 Pro.

Эти изображения, предоставленные известным инсайдером Ice Universe, демонстрируют новое устройство с разных сторон. Redmi K70 Pro представлен в трех цветовых решениях: зеленом, черном и белом, но на фотографиях красуется исключительно черная версия.

Говоря о технических характеристиках, Redmi K70 Pro заслуживает внимания благодаря своей производительности и качеству изображения.

Weibo

Сердцем устройства выступает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 с восемью ядрами и тактовой частотой 3,3 ГГц, а также GPU Adreno 750. Впечатляет и объем оперативной памяти до 24 ГБ, а также встроенной памяти на 1 ТБ.

Экран смартфона — это OLED-панель с 2К разрешением и рекордной яркостью в 4000 нит, что обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение.