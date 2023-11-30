В России создали 100%-ную защиту аккумуляторов от возгорания

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) нашли способ защитить литий-ионные аккумуляторы от возгораний и взрывов с помощью полимерной прокладки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), поддержавшего данное исследование.

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Специалисты из СПбГУ выяснили, что нанесение тонкого слоя полимера между слоями фольги и катодного вещества в батарее делает его на 100% безопасным в ситуациях, когда элемент питания может перегреться и вспыхнуть. Предложенный предохранитель проводит ток, однако при превышении критического порога напряжения состав окисляется и превращается в изолятор.

Литий-ионные аккумуляторы встречаются повсеместно — от смартфонов до электромобилей. Внутри каждого такого устройства находятся два проводящих элемента (анод и катод), разделенные пористым сепаратором с электролитом. При повреждении сепаратора материалы батареи начинают стремительно разлагаться с выделением большого количества тепла, из-за чего та за секунды нагревается почти до 600 °С. Только в России каждый месяц случается около 10 случаев возгораний или взрывов аккумуляторов мобильных устройств.

Разработанный в СПбГУ полимерный слой представляет собой органическое соединение, содержащее атомы никеля. Оно реагирует на тепло, размыкая электрическую цепь и предотвращая перегрев батареи.