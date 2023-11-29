Появилась новая схема мошенничества в мессенджерах

Россиянам стали приходить сообщения в месседжерах о взломе аккаунта на «Госуслугах», их авторами являются мошенники. Эту информацию «РИА Новости» подтвердила эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская.

Один из корреспондентов агентства получил сообщение от «Госуслуг», в котором говорилось, что его аккаунт был взломан и необходимо обратиться по указанному номеру или дождаться звонка с него. При этом номер в письме значился стационарный. По словам Пожарской, такие сообщения могут приходить россиянам в Telegram, WhatsApp и просто по SMS.

Она отметила, что те, кто ведется на эти письма либо сами сообщают данные от аккаунта для «проверки и восстановления доступа», либо получают ссылку на скачивание вредоносного программного обеспечения, которое предоставляет удаленный доступ к устройству жертвы и его личному кабинету на «Госуслугах».