Исследование: строительные блоки жизни образуются в звездных колыбелях

Простейшая аминокислота (карбаминовая) может образоваться на самых ранних и холодных стадиях формирования звезд. Это вещество необходимо для возникновения жизни. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science.

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Согласно одной гипотезе, аминокислоты, важные строительные блоки живых организмов, могли образоваться в реакциях «первичного бульона» на Земле. Другая теория предполагает, что они могли попасть на поверхность Земли с метеоритами. Однако неизвестно, где и в каких условиях могли бы возникнуть эти вещества. Как выяснили авторы новой работы, аминокислоты могут образоваться в межзвездных льдах вблизи формирующихся звезд и планет.

Ученые создали модели межзвездного льда, содержащего аммиак и углекислый газ. Их они нанесли на серебряную подложку, после чего начали медленный нагрев. Они обнаружили, что карбаминовая кислота и карбамат аммония начали образовываться при -234 °C. Результат означает, что эти молекулы, которые могут превращаться в более сложные аминокислоты, способны образовываться на самых ранних и самых холодных стадиях звездообразования.

Кроме того, исследователи обнаружили, что при более высоких температурах, соответствующих условиям недавно образовавшейся звезды, две молекулы карбаминовой кислоты могут соединяться вместе. Ученые предполагают, что эти молекулы могли попасть на раннюю Землю с кометами или метеоритами.