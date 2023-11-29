«Прогресс МС-23» упал в Тихий океан
Отсоединенный от Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-23» разрушился в атмосфере, а его обломки упали в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщил на своем сайте «Роскосмос».
В госкорпорации отметили, что «Прогресс МС-23» работал на МКС более полугода.
«Он был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. (…) Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая и доставил на космическую станцию 2,5 тонны грузов.
Ранее высоту орбиты Международной космической станции скорректировали для прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23».