«Прогресс МС-23» упал в Тихий океан

Отсоединенный от Международной космической станции грузовой корабль «Прогресс МС-23» разрушился в атмосфере, а его обломки упали в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщил на своем сайте «Роскосмос».

В госкорпорации отметили, что «Прогресс МС-23» работал на МКС более полугода.

«Он был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. (…) Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что «Прогресс МС-23» был запущен с космодрома Байконур 24 мая и доставил на космическую станцию 2,5 тонны грузов.