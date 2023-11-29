Названа дата начала продаж смартфона Oppo Find N3 Flip в России

На этой неделе в рамках конференции Tech Week компания Oppo провела презентацию новой линейки складных смартфонов. В неё вошло две модели: Find N3 и Find N3 Flip. Также производитель объявил, что продажа устройств в России стартует 5 декабря — цена пока неизвестна.

© Oppo

Oppo Find N3 Flip предложит гибкий внутренний экран с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2520х1080 пикселей и 3,26-дюймовым внешним экраном с разрешением 720х382 пикселя. Устройство работает на базе процессора SoC MediaTek Dimensity 92000 с 12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти, а также батареей ёмкостью 4300 мА/ч.