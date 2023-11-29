В Таджикистане нашли череп верблюда возрастом 2,5 млн лет

Палеонтологи из России и Таджикистана обнаружили в урочище Куруксай (Таджикистан) череп древнего верблюда. Его датировали периодом раннего плейстоцена (2,5 млн лет назад).

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Ученые Уральского федерального университета, которые принимали участие в исследованиях, отметили редкость находки. Из-за климатических условий кости на территории Азии сохраняются плохо, даже сравнительно недавние – возрастом около двух тысяч лет. Внутри они становятся крайне хрупкими.

Чтобы сохранить череп, ученые сразу пропитали его раствором клея и дождались, пока он высохнет. Очистка древних останков заняла четыре дня, сообщает сайт УрФУ.

Ученые отметили, что череп верблюда этого вида раньше не находили. По размерам он является почти таким же, как у современных одногорбых верблюдов. Но строение зубов может отличаться, поскольку древние животные вели другой образ жизни и придерживались другого питания.

В раннем плейстоцене на территории Таджикистана находилась не сухая пустыня, а саванноподобные ландшафты, а климат был схож с климатом современной Северной Африки. Ученые полагают, что верблюды, жившие в ту эпоху, были лишены горбов. Поскольку они обитали в благоприятных условиях, у них не было необходимости запасать питательные вещества на долгий срок.

Урочище Куруксай – наиболее известное местонахождение раннеплейстоценовой фауны в Таджикистане. Вместе с черепом верблюда палеонтологи обнаружили кости других животных: гигантской короткомордой гиены, иссуарской рыси, этрусских волка и носорога, енотовидной собаки, саблезубой кошки, стеноноподобной лошади, нескольких видов оленей, антилопы и газели.