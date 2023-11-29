Google Drive позволило владельцам iPhone пользоваться сканером документов

Google Drive все же решила расширить доступность сканера документов, который ранее был эксклюзивом для Android. Теперь впервые пользователи iPhone и iPad смогут без проблем сканировать документы в приложении Drive.

В интерфейсе появилась новая камера, «стратегически» расположенная над значком «плюс» для быстрого доступа. Сканер оснащен интуитивно понятным видоискателем и обеспечивает автоматический захват для сканирования без лишних усилий. Нужно больше контроля? Опции ручного захвата находятся в вашем распоряжении.

Среди расширенных возможностей - интеллектуальная система позиционирования для оптимального сканирования, снимки встык для многостраничных документов, а также удобные настройки, такие как обрезка и поворот. Машинное обучение Google занимает центральное место, предлагая соответствующие заголовки на основе содержания, что упрощает организацию файлов.