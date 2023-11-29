Представлен мини-компьютер AM01 в стиле классического Apple Macintosh

Компания AYANEO представила мини-компьютер AM01, дизайн которого вдохновлён внешностью классического моноблока Apple Macintosh образца 1984 года. При этом современный ПК, конечно, работает намного быстрее и имеет более скромные габариты.

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Покупатели могут приобрести новинку с двухъядерным чипом AMD Ryzen 3 3200U или с более мощным восьмиядерным Ryzen 5 5700U. С процессором AMD Ryzen 3 3200U можно рассчитывать на 32 ГБ оперативной памяти, а с Ryzen 5 5700U на 64 ГБ DDR4. Оба процессора имеют TDP 35 Вт и бесшумную систему охлаждения с одним вентилятором, четырьмя медными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором площадью 60 008 мм².

Материнская плата AM01 оснащена разъемом SSD M.2 2280 PCIe 3.0 и одним портом SATA для 2,5 дюймового диска. Поддерживаются Wi-Fi 5 или 6 — в зависимости от процессора. Для подключения внешних устройств предусмотрен разъем USB 3.1 Type-C и три разъема USB 3.2 Gen2. При этом Type-C поддерживает подключение периферийных устройств, но не поддерживает подключение внешнего монитора. Поэтому для вывода изображения предусмотрен разъем HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.