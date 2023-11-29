Появились первые фото флагманского смартфона Meizu 21

Китайские блогеры и журналисты уже успели оценить новый флагманский смартфон Meizu 21, в связи с чем поделились своими впечатлениями и фотографиями новинки.

© YouTube/ TECHELLO

На всех представленных снимках и видео устройство демонстрируется спереди, хвастаясь симметричными рамками толщиной всего 1,74 мм. Они, окрашенные в цвет корпуса, придают телефону необычный и стильный вид.

Корпус смартфона обрамлён плоскими гранями, выполненными из металла, что добавляет новинке элегантности.

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Задняя часть Meizu 21 напоминает его предшественника — Meizu 20 — сохраняя круглые модули камер и фирменную кольцевую вспышку. Однако свежее поколение получило дополнительное украшение в виде RGB-кольца, что делает её внешний вид ещё более привлекательным.