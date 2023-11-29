Представлен ноутбук Huawei MateBook D16 (2024) стоимостью от $640

Huawei представила свой новый ноутбук — MateBook D16 (2024).

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Новинка оснащена 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей и максимальной яркостью 300 нит. Узкие рамки экрана обеспечивают 90-процентное соотношение экрана к корпусу.

Несмотря на свои внушительные размеры, ноутбук весит всего 1.68 кг. При этом он прошел строгие тесты на прочность.

Внутри устройства работает 13-е поколение процессоров Intel Core, вплоть до Core i9. Варианты с Core i7 и i9 оснащены графическим процессором Intel Iris Xe, в то время как модель с Core i5 поставляется с графикой Intel UHD.

Gizmochina

Ноутбук также включает в себя 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя. Питание обеспечивает аккумулятор на 70 Вт·ч.

Из прочего можно отметить веб-камеру с разрешением 1080p, два динамика и микрофон, а также пятипозиционный сенсорный тачпад.