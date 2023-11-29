Исчезнувшего почти 90 лет назад крота нашли в Южной Африке

Команда защитников природы обнаружила млекопитающее, которого не видели в дикой природе почти 90 лет и считали вымершим. Это златокрот де Винтона. Он обитает в песчаных дюнах Южной Африки.

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Златокрот – небольшое животное с золотистой шерстью, которое проводит большую часть времени под землей. Его чрезвычайно трудно найти; крот лишен зрения, но обладает очень чутким слухом, благодаря чему издалека улавливает шаги людей и скрывается.

Крота видели только в одном месте на Земле – регионе Порт-Ноллот на северо-западном побережье Южной Африки. Он прорывает норы в песке, и со временем они разрушаются, не оставляя следов. Исследователи смогли найти это существо благодаря анализу ДНК в окружающей среде, также привлекались собаки-ищейки.

Златокрота де Винтона не видели в природе с 1936 года. Ученые не знали, сохранился ли этот вид. Его включили в список самых разыскиваемых исчезнувших видов в рамках программы Re:wild. Благодаря усилиям команды ученых златокрот был официально открыт заново и стал 11-м «потерянным» видом, который удалось найти с момента запуска программы в 2017 году. Среди предыдущих открытий: проехидна Аттенборо и гигантская пчела Уоллеса из Индонезии, гигантская черепаха Фернандина с Галапагосских островов и мадагаскарский хамелеон Вельцкова.

Ученые идентифицировали четыре популяции златокротов де Винтона. Но потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, какова численность вида и требуется ли ему защита, сообщает Biodiversity and Conservation.