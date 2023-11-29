В МЧС РФ попросили сотрудников отказаться от продукции Apple
Мера начнёт действовать 10 января 2024 года.
Как пишет газета «Известия», это следует из протокола совещания под руководством главы ведомства Александра Куренкова.
Так, iPhone, iPad и другие подобные устройства не рекомендовано использовать «для ведения переговоров, обработки, хранения и передачи информации». Их нельзя будет проносить «в административные здания центрального аппарата, территориальных органов и организаций министерства».
Для работы сотрудников организован служебный документооборот с помощью специальных информационных сервисов с учётом обеспечения требований информационной безопасности.
Запрет на использование техники Apple для служебных целей связан с тем, что некоторые подразделения ведомства охраняют засекреченные объекты, и информация, передаваемая через такие устройства, может «утечь» в третьи руки.
Аналогичные решения были приняты в Минпромторге, Росавиации, Минтрансе, некоторых госкомпаниях и госкорпорациях, в том числе в «Ростехе».