«Прогресс МС-23» отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы освободить место для следующего грузового корабля, следует из трансляции Роскосмоса.

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Включение двигателей на торможение ожидается в 14:02 мск. Затем корабль сойдет с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. Большая часть "Прогресса МС-23" сгорит в атмосфере, несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовой корабль находился в составе МКС с 24 мая 2023 года. Тогда он доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, в том числе универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты установили снаружи модуля "Звезда" в ходе внекорабельной деятельности 9 августа.