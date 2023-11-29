Черная дыра в центре Млечного Пути изменила пространство-время

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Стрелец А* быстро вращается и изменяет пространство-время вокруг себя, показало новое исследование международной команды физиков. Ученые пронаблюдали за этим объектом, расположенным на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, с помощью рентгеновского телескопа «Чандра».

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Скорость вращения черной дыры в центре Млечного Пути рассчитали с помощью метода оттока. Он основан на радиоволнах и рентгеновском излучении в аккреционном диске – скоплении газов и материала, вращающемся вокруг Стрельца А*.

Исследование также показало, что вращение черной дыры вызывает эффект Лензе-Тирринга. Он возникает, когда черная дыра затягивает пространство-время, заявила профессор физики Университета штата Пенсильвания Рут Дейли.

«Мы привыкли думать и жить в мире, где все пространственные измерения линейны и стабильны. Но если у вас есть быстро вращающаяся черная дыра, пространство-время вокруг нее несимметрично», – отметили авторы научной работы.

Ученые добавили, что освещение такого явления, как искажение пространства-времени, очень полезно для астрономов. Это позволит лучше понять, какую роль черные дыры играют в эволюции и формировании галактик.

Скорость вращения черных дыр обозначается цифрами от 0 до 1, где 0 обозначает отсутствие вращения, а 1 – максимальную скорость. Значение углового момента вращения Стрельца А* определили в пределах между 0,84 и 0,96, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.